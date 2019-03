Cumhur İttifakından Birlik ve Beraberlik Tablosu

Kaynak: İHA

Bilecik'te, 31 Mart Yerel Seçimleri için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüyle yola çıkan cumhur ittifakı, birlik ve beraberlik tablosu ortaya koydu.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Fatih Yaşar ve cumhur ittifakı üyeleri bir araya geldi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı açıklamada; "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüyle hareket eden cumhur ittifakımızın değerli temsilcisi Ülkü Ocakları İl Başkanlığının tertiplediği gençlerle söyleşi toplantısında bir araya geldik. Cumhur ittifakı dirliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin en büyük nişanesidir. Memleket işi Gönül İşi diyerek çıktığımız yolda hedefimiz Beka için milli karar cumhur için istikrar diyoruz. Bu anlamda Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar ve ülkücü kardeşlerime destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve konuklarına teşekkür etti.Toplantı, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK