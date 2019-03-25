Cumhur İttifakından Oğuzeli'nde Miting Gibi Toplantı

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakını oluşturan Ak Parti ve MHP'liler, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Büyükkaracaören Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda buluştu.Miting havasında geçen toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep MHP Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, Oğuzeli Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgün, STK yöneticileri mahalle sakinleri katıldı."Çatışan değil çalışan belediye olduk"Göreve geldiği günden bu yana hizmetlerle dolu bir 5 yıl geçirdiklerinin altını çizen Oğuzeli Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç, "Oğuzeli!nde bu zamana kadar yapılamamışları yaptık. Çatışan değil, çalışan bir belediye olduk" dedi. Başkan Adayı Kılıç, 5 yıl önce bir söz ile sizlere geldik. Allah'a şükürler olsun anlımız açık, yüzümüz ak, başımız dik olarak tekrar sizlerin huzuruna geldik. Gayretimizle, çalışmalarımızla, meclis üyelerimizle, belediyede bizimle birlikte gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarımla hizmetle dolu bir 5 yıl geçirdik. Oğuzelimiz'de bu zamana kadar yapılamamışları yaptık. Çatışan değil, çalışan bir belediye olduk. Hemşerilerimizi başımızın üstüne taç ettik. Hizmetlerin en iyisine layık olan vatandaşlarımız için, atılmamış temelleri attık. İnsanların gönüllerine girdik. Ama yapacaklarımız bitmedi. Bugün dünkünden daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı."Fatma Şahin ile ittifakı 2014 yılında kurduk"Oğuzeli'ne yaptığı yatırım ve çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Kılıç, "Biz aslında ittifakı Gaziantep ve Oğuzeli olarak 2014 yılında kurduk. Aynı sevgi, saygı ve nezaketle yolumuza devam ediyoruz. Çok daha güçlü yatırım ve hizmetlerle Oğuzeli'ne hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. Kılıç, "Ben 2014 yılında muhalefetin Belediye Başkanı olarak seçildim ama Fatma Şahin'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında ittifakı Gaziantep ve Oğuzeli olarak 2014 yılında kurduk. Aynı sevgi, saygı ve nezaketle yolumuza devam ediyoruz. Çok daha güçlü yatırım ve hizmetlerle Oğuzeli'ne hizmet edeceğiz. Bu zaman kadar ayırt etmeden ayrıştırmadan hizmet ettik. Cenab-ı Allah nasip ederse de devam edeceğiz. Oğuzeli'ni hobi bahçeleri, kompleks parkları, nar atölyesi, Deliklitepe projesiyle, Ezo Gelin projesiyle, tarihiyle, kültürüyle, sosyal yaşantısıyla, alt yapı ve üst yapıları ile Gaziantep'in yükselen bir yıldızı haline getirerek, parmakla gösterilen bir ilçe haline getireceğiz. Oğuzeli çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor. 2014 yılından beri Gaziantep'te en büyük yatırımı ve hizmeti Oğuzeli aldı. Bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi."Oğuzeli'nde Gaziantep rekorunu kıracağız"Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranın Oğuzeli'nden çıkacağını söyleyen Kılıç, "Ak Partili ve MHP'li kardeşlerimizle birlikte Oğuzeli'nde Cumhur İttifakı'nın Gaziantep rekorunu kıracağız" dedi. Kılıç, "Bizim yaptığımız ve hayata geçireceğimiz projelerimizin altında ezilenler karalama ve iftira kampanyalarına başladı. Siz bunların nasıl birileri olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Biz onlara cevabı yine hizmetlerimiz ve çalışmalarımız ile vereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Ak Partili ve MHP'li kardeşlerimizle birlikte Oğuzeli'nde Cumhur İttifakı'nın Gaziantep rekorunu kıracağız. Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranı Oğuzeli'nden çıkacak. Bu başarıya sizlerle birlikte imza atacağız. Şimdi olduğu gibi anlımız açık, yüzümüz ak, başımız dik olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Tek hedefimiz Oğuzelimiz'e daha iyi ve kaliteli hizmet yapmak. Başarı ölçümüz sizlere yaptığımız çalışmalardır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece gücümüzü herkese göstereceğiz. Dünyanın öbür ucundan Türk milletine ayar vermeye kalkanlara cumhurbaşkanımız tehdit etme cürretini gösterenlere gerekli cevabı sandıkta vereceğiz. 'Doğuda biz kazanacağız batıda Ak Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyenlere en güzel cevabı Oğuzeli'nden vereceğiz. Bizlerden duanızı ve desteğinizi eksik etmeyin. Miting havasında geçen bu programda emeği geçen tüm gönüldaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Ali Şahin, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay vekillerimize MHP ve Ülkü Ocakları il başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP