Cumhur İttifakının Belediye Başkanları, 23 Haziran Çalışmalarını Sürdürüyor

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık seçimleri için İstanbul'da bulunan Cumhur İttifakı'nın Kayseri
'deki belediye başkanları, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, MHP
Kayseri İl Başkanı Serkan
Tok, İlçe Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları Kayseri Derneklerinin İstanbul Bağcılar
meydanında düzenlediği mantı festivaline ve ardından Genç
Develililer Derneğinin düzenlediği Geleneksel Pikniğe katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemine dikkat çekerek, AK Parti
'nin adayı Binali Yıldırım
için destek ve oy istedi. - KAYSERİ