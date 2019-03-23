23 Mart 2019, 14:41
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Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Gelişi

- Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile miting alanında bekleyişleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelmesi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi...

- Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile miting alanında bekleyişleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelmesi ve karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli miting alanına geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA