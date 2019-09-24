Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'ye gitti. 17 Eylül'de başlayan Genel Kurul görüşmeleri 27 Eylül'de bitecek.

BİRÇOK İSİMLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitaplarının yanı sıra birçok isimle üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdi.

BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE GÖRÜŞME

New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.