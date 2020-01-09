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Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

09.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:02Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin BM Güvenlik Konseyine sunacağı rapor öncesinde Spehar ile bir araya geldi.
Akıncı, Berlin'de (25 Kasım'daki 3'lü görüşme ile) elde edilmiş sonucun ve özellikle tarafların siyasi eşitliğini içeren hususlara yapılan vurgunun, BM Güvenlik Konseyine sunulacak rapora da yansımasının önemini vurguladı.
Doğu Akdeniz'de doğal gaz konusunda yaşanan sorunların, Kıbrıs sorununun çözümünü daha ivedi hale getirdiğini belirten Akıncı, çözümün sadece Kıbrıs'ın değil artık bölgenin de ihtiyacına dönüştüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının temmuzda yaptığı hidrokarbon önerisini de gündeme getirerek, Güvenlik Konseyi raporunda Doğu Akdeniz'deki durumun çözümü için diyaloğun öneminin yer almasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Spehar, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu hakkında 20 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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