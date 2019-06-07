Cumhurbaşkanı Akıncı'dan ABD'li yetkili Palmer'e uyarı

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'li yetkili Matthew Palmer'e, Rum tarafının tek taraflı oldu bittiler konusunda uyarıda bulundu.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'i kabul ederek Kıbrıs Türkü'nün Rumların tek taraflı oldu bitti hareketleri konusunda rahatsızlığını belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'ABD'nin Rum tarafına yönelik uzun bir süredir uyguladığı silah satmama yönündeki kararını kaldırmaması ve Rum tarafının doğal gaz konusunda ortak bir komite kurulması önerilerini hep reddettiğini ve tek yanlı girişimlerini sürdürdüğünü, Türk tarafına da benzer girişimler yapmak dışında seçenek kalmadığı' konusunda uyarısını yeniledi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu görüşme sonrası yazılı açıklamalarda bulundu. Burcu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'i makamında kabul ederek görüştü. Görüşmede ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu hazır bulundular. Cumhurbaşkanımız bu görüşmede Sayın Palmer'e ABD'nin Rum tarafına uyguladığı silah satış yasağını kaldırmaması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte detaylı bir biçimde aktardı. ABD'nin Rum tarafına yönelik uzun bir süredir uyguladığı silah satmama yönündeki kararını kaldırmaması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız, Rum tarafına uygulanan silah satış yasağının kaldırılmasının Kıbrıs'taki barış çabalarını olumsuz etkileyeceği yönündeki düşünceleri Sayın Palmer'e aktarmıştır" ifadelerini kullandı.Burcu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız ABD'li yetkiliye Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusundaki görüşlerini de aktarma fırsatı bulmuştur; Rum tarafının konunun bir komitede ortaklaşa olarak ele alınması yönündeki önerileri hep reddettiğini ve tek yanlı girişimlerini sürdürdüğünü, Türk tarafına da benzer girişimler yapmak dışında seçenek kalmadığını anlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmede, Sayın Palmer'e, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazın nedenlerini etraflıca anlatarak Rum tarafının özellikle siyasi eşitlik konusunda önceden varılan uzlaşılardan geri adım atması sebebiyle, BM Genel Sekreteri'nin görevlendirdiği geçici Danışmanı Sayın Jane Holl Lute'un görev tanımları çalışmalarını henüz tamamlayamadığını aktardı." - LEFKOŞA