Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

04.10.2019 07:51Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı.

Ayrıca karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan'ın atanmasına karar verildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları
12:08 Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı
12:08 Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
12:07 Avm'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası
12:07 Kaza yaptı, kaçarken motosikletli gencin ölümüne neden oldu
12:07 Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi
12:07 Depremde hasar gören marmara ereğlisi kaymakamlığı taşınıyor