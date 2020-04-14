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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

14.04.2020 07:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:45
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas atandı.
Ayrıca, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Murat Gündoğdu, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine ise Uzman Dr. Mehmet Akif Şahin getirildi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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