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Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

28.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:06
Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Söz konusu atama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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