10 Aralık 2018, 13:43
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: FETÖ'nün Fenerbahçe'ye Yapamadığı, Bu Beceriksiz Yönetimle Gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından "FETÖ faşistlerinin FB'ye yapamadığı, bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor." yazdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin pazar akşamı Akhisarspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetten sonra düşme potasına girmesinin ardından, Ali Koç yönetimini hedef aldı.

Kişisel Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'deki puan durumunu paylaşan Uçum, şunları söyledi:

"Düşme hattı için haftanın en önemli maçı! Akhisar FB'yi ezdi. Lig tarihinde böyle bir durum yaşandı mı, camianın takdirine. Fetö faşistlerinin FB'ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor. Bu mesaj FB'yi çok seven tutkulu bir taraftara aittir. Lütfen başka türlü yorumlamayın."

FUTBOLCULARI İSTANBUL'A OTOBÜSLE GÖNDERDİ

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. Haftasında Akhisar karşısında 3-0'lık mağlubiyet almıştı. Başkan Ali Koç, kötü futbol ve sonuçtan dolayı kafilenin kara yolu ile İstanbul'a dönmesine karar vermişti.

Mehmet Uçum,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:43



YORUMLAR (43)
ADINIZI YAZIN: bu sene kimin şampiyon olacağını yine federasyon belirleyecek. gerçi şampiyon çoktan belli. VAR sistemi boşuna gelmedi. sadece bazı takımların işine yaraması için geldi.
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KASLAN: Asıl beceriksiz yönetim senin içinde bulunduğun yönetimdir danışman efendi
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İNTİHAR ZAMANI: Bu haberden Ali Koç un fetoya hizmet ettiği sonucuna mı ulaşmalıyız ?
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BEN: İşine bak sanane fenerden sen devlet adamı deyilmisin ne yani devletin bütün işleri bittide senin fenerbahçeye yorrum yapmanmı kaldı
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