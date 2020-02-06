Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan 'çığ' açıklaması

VAN'da meydana gelen 2'inci çığda yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilk çığda kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için felaket bölgesine gittiğini belirterek, "Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' demek yalancılıktır, acı bilmezliktir" dedi.

Van 'daki ikinci çığda yaralı kurtulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, sosyal medyada hakkında yer alan iddialarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Acı bir bilançoyla karşı karşıya olduklarını bildiren Orhan, hala kar altından çıkarılmamış canların olduğunu belirterek, faciada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Orhan, ilk çığda Van-Ankara seferini yapan uçakta olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07.40 uçağıyla Van'a hareket ettim. Van'a ulaşınca bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini Twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray'a konvoy halinde hareket ettik. Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van Valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçidinden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık. Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi."

'ÇIĞ HEPİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Orhan, iddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadığını, 5 cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmanın da zaten mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp, tekrar cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık. Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten 2 dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti."

'AMAÇLI VE YALAN HABERLER VİCDANSIZLIKTIR'