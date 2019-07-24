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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Malazgirt'te

Muş Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine sayılı günler kala ilçede hareketlilik yoğun şekilde devam ediyor.

24.07.2019 15:44 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Malazgirt'te
Muş Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine sayılı günler kala ilçede hareketlilik yoğun şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı Heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet ilçe merkezindeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çay içip sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberinde, Ak Parti Yalova Milletvekili, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı Heyeti, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve 26 Ağustos Etkinlikleri komite üyeleri daha sonra Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerinin yapılması planlanan ilçe merkezi, Zafer Anıtları ve Tarihi Milli Parkta incelemelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet daha sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket ettiler. - MUŞ

Malazgirt, AK Parti, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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