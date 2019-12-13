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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik'ten ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararının, tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımadığını belirtti.

13.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:18Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik'ten ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararının, tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımadığını belirtti.
Sertçelik, Bursa'da Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından düzenlenen "Ermeni Sorununun Arka Planı ve Tarihi Gerçekler" başlıklı Çırağan Söyleşileri'ne konuk oldu.
ABD Senatosunun karar tasarısını kınayan Sertçelik, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir ve hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Hukuki dayanağı ve bilimsel yeterliliği olmayan anlamsız bir karardır. Tarihi olayların değerlendirilmesi tarihçilere bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.
Rus arşivlerinde başta Ermenice olmak üzere birçok dilde yapılan çalışmaları araştırma imkanı bulduğunu aktaran Sertçelik, yazdığı kitaplarda da bu konulara geniş yer ayırdığını anlattı.
Sertçelik, tarihi olaylarda parlamentoların ve senatoların karar almalarını doğru bulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türk tarihinde, soykırım benzeri kara lekeler kesinlikle bulunmamaktadır. Bu kararı alanların öncelikle kendi tarihlerine, tarih sayfalarına bakmaları gerekmektedir. 'Ermeni sorunu' dediğimiz zaman, iki çarpı iki nasıl dört yaparsa kesinlikle bilmemiz gereken şu; bu meselenin özünde, Anadolu topraklarında Ermeni devleti kurulabilmesi için yapılan uzun soluklu siyasi bir mücadele ve bunu hayata geçirebilmek için verilen gayretler vardır."
Programa iş, siyaset ve akademi alanından çok sayıda davetli katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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