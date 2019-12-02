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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Afganistan, halkı ve devleti ile bizim kardeşimizdir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin Bişkek Büyükelçisi Mohammed İsa Mesbah'ı Külliye'deki ofisinde kabul etti.

02.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:36Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İslam Cumhuriyeti'nin Bişkek Büyükelçisi Mohammed İsa Mesbah'ı Külliye'deki ofisinde kabul etti. Afganistan'ın birlik ve bütünlüğü için Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Topçu, "Afganistan, halkı ve devleti ile bizim kardeşimizdir" dedi.

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin Bişkek Büyükelçisi Mohammed İsa Mesbah'ı Külliye'deki ofisinde kabul eden Topçu, "Afganistan, halkı ve devleti ile bizim kardeşimizdir. Tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik çok köklü ilişkilerimizin olduğu Afganistan ile Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Türkiye, Afganistan'ın güvenlik ve kalkınma alanlarındaki çabalarını aktif olarak desteklemektedir" dedi.

"Türk halkı ve Türk devleti üzerine düşeni kardeşlik hukuku içinde yapıyor"

Afganistan'ın birlik ve bütünlüğü için Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığına dikkati çeken Topçu, "Kardeş ülke Afganistan'ın birlik ve bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarının sağlanması, refah seviyesinin yükselmesi için Türk halkı ve Türk devleti üzerine düşeni kardeşlik hukuku içinde yapıyor ve yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu, "Afganistan'ın Bişkek Büyükelçisi kardeşim Mohammad İsa Mesbah Beyefendi'yi milletin evinde ağırlamaktan çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Kendilerine bu nazik ve kadirşinas ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Mesbah ise, Afganistan'ın Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Afgan halkının Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Mesbah, "Afganistan'da bir köye gidin, onlara Türkiye'den geldiğinizi söyleyin ve Sayın Erdoğan'dan bahsedin. Orada sizi heyecanla karşılayacak ve sizi çok seveceklerdir" şeklinde konuştu.

Mesbah, Türkiye'nin kendisi için ikinci bir vatan olduğunu da belirterek, "Burada olunca kendimi vatanımda gibi hissediyorum. Bugün bizi makamında kabul ederek aynı duyguyu bir kez daha hissettiren Sayın Yalçın Topçu Bey'e saygılarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi. - ANKARA

Afganistan, Politika

Kaynak: İHA

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