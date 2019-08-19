Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı.

19.08.2019 21:18 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı.

Topçu yayınladığı mesajında, "63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde, Kültür ve Turizm Bakan Müsteşarı olarak birlikte çalıştığım değerli Bakan Yardımcımız Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun hocayı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, Haluk hocaya Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, mesai arkadaşlarına, başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Haluk hoca, kültürümüze önemli katkıları olmuş akademisyen ve tecrübeli bir bürokrattı. Devlet millet sağ olsun" dedi. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı
22:55   Kanarya Adaları yangınında 9 bin kişi tahliye edildi
22:54   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hastanede açıklama yaptı
22:53   45 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ-EK
22:52   BAŞINA KAYA PARÇASI İSABET EDEN HALİL, HAYATINI KAYBETTİ-Ek
22:52   Küçükçekmece'de akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı
22:51   Baba-oğul 49 kilo esrar ile yakalandı