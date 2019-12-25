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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan eski dava arkadaşına ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski dava arkadaşı Durmuş Eker'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

25.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:01 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan eski dava arkadaşına ziyaret
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski dava arkadaşı Durmuş Eker'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Durmuş Eker'in sağlık durumu hakkında doktorundan ve ailesinden bilgi alan Yalçın Topçu, dava arkadaşıyla bir süre sohbet ederek hasret giderdi. Ziyareti sırasında Topçu, "Durmuş Eker ile birlikte rahmetli Muhsin Başkan'ın 99 kurucuları arasında idik. Ayrıca kendisi 12 Eylül öncesi Hacettepe Üniversitesinde okurken ülkücü hareketin içinde ön saflarda yer almış, 12 Eylül askeri darbesi sonrası ise kardeşi ile birlikte Mamak zindanlarından geçmiş bir serdengeçtidir. Ziyaretimiz, kardeşliğimizin ve ülküdaşlık hak ve hukukumuzun gereğidir. Durmuş Eker kardeşimize ve şifa bekleyen bütün hastalarımıza Rabbimizin Eş-Şafi ismi celili hürmetine acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle Hastane Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz hocamızın şahsında bütün hastane personelimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemiz hamdolsun sağlık hizmetleri konusunda ileri ülkeler düzeyinde. Çok şükür oralardan bile hasta alıyoruz artık" dedi. - ANKARA

Yalçın Topçu, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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