Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan İtirazlara İlişkin Açıklama

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Seçim sonuçlarıyla ilgili bazı itirazlar olmaktadır. Hukukun teminatı ve denetimindeki bu itirazlar sonucunda çıkan netice de geçerli olacak ve yine başımıza taç yapıp saygıyla kabul edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarına göre milli iradenin tercihi yine Cumhur İttifakından yana olmuştur" dedi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayan Yerli Düşünce Derneği geride bırakılan seçimler ve sonrasında oluşan ortamla ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya YDD Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, YDD Genel Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yönetimi ve gazeteciler katıldı. Program Ülkücü hareketin merhum lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıldönümü münasebetiyle okunan Kuranı Kerim ve dualarla başladı. Yalçın Topçu, Türkeş'i, "Siyasi hayatımızda ve fikir tekamülümüzde çok özel bir yeri olan, ömrünü devletin ve milletin bekasına adamış devlet, siyaset ve fikir insanı merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i Hakk'a vuslatının 22. yılında rahmetle yad ediyorum" sözleriyle andı. Toplantı sonrasında yapılan basın açıklamasında Topçu, "31 Mart Seçimlerinin sonucu milletimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamız için hayırlı olsun. Milli irade tecelli etmiştir. Milletimizin tercihi her daim başımızın tacıdır. Pek tabiidir ki seçim sonuçlarıyla ilgili bazı itirazlar olmaktadır. Hukukun teminatı ve denetimindeki bu itirazlar sonucunda çıkan netice de geçerli olacak ve yine başımıza taç yapıp saygıyla kabul edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarına göre milli iradenin tercihi yine Cumhur İttifakından yana olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden bir kez daha güvenoyu almıştır. Aynı zamanda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan güveni de bir kere daha teyit etmiştir. Büyük Türk milleti Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si ile Malazgirt'te, Kudüs'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da yaptığını bu defa yine sandık başında aynı ruhla yapmış, istiklal ve istikbalini korumuştur" şeklinde konuştu."YILANLARLA VE SIRTLANLARLA AYNI TORBAYA GİRENLER ZEHİRLENMEYE MAHKUM OLACAKLARDIR" 31 Mart'ta milletin Cumhur İttifakına evet dediğini dile getiren Topçu, kaos ve istikrarsızlık arayan çevrelerin heveslerinin kursaklarında kaldığını aktardı. Topçu, "Milletimiz bu tarihi tercihi ile Kandil'in yılanını, Penn'in Ormanı'ndaki sırtlanı ve onların mankurtları ile sahiplerini hüsrana uğratmıştır. Pensilvanya ve Kandil sevicileri mankurtların, Güneydoğu Anadolu bölgemizde sandığa gömülmesi bu seçimin en önemli mesajıdır. Kandil ve Pensilvanya'nın Benzemezler İttifakının gölgesinde Büyükşehirlerimizde tartışmalı olarak kendini göstermesi ise ibretle hatırlanacak, bu yılanlarla ve sırtlanlarla aynı torbaya girenler ise mutlaka zehirlenmeye ve parçalanmaya mahkum olacaklardır. 31 Mart'ta Cumhur İttifakına oy veren aziz milletimiz, yaptığı bu tercihle Cumhur İttifakının 2023 ile ilgili vizyonuna bir kere daha kesin destek vermiştir. Bu destek başta ekonomi, istihdam, yerli savunma sanayii, güvenlik, refah ve dış politika konuları olmak üzere her meselemizin üzerine daha da kararlı ve güçlü bir şekilde gidilmesini sağlayacaktır. Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak isteyen çeşitli mahfillerin çeşitli tezgah ve provokasyonlarına karşı da her daim milletçe birlik ve beraberlik şuuru ile yine tedbirli olacağız. Mankurtlar ve onların sahipleri ne yaparsa yapsınlar bir kere daha milletçe 31 Mart'ta göstermiş olduk ki her daim yaptığımız gibi bir olacak, iri olacak, diri olacak, birlikte 'büyük ve güçlü Türkiye' olacağız" mesajını verdi.(İHA)