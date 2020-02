Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Kıbrıs büyük Türk milletinin milli davasıdır"

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Vatan söz konusu olduğunda Türk'ün sabrını sınamaya kalkanlar hüsrana uğramıştır. Kıbrıs büyük Türk milletinin milli davasıdır. Bu türden istisna kaideyi bozmaz" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, STK temsilcilerini Külliye'deki ofisinde kabul etti. STK temsilcileriyle sohbet eden Başdanışman Topçu ziyareti değerlendirdi. STK'ların önemine vurgu yapan Topçu şunları söyledi:"Kalkınmış ülkelerin sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet ve söylemlerine bakıldığında kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini korumalarının yanı sıra, devletlerinin ve milletlerinin bölünmez bütünlüğünü, birliğini ve dirliğini de koruyup kolladıklarını görüyoruz. Fakat ülkemizde bazı meslek STK'larına bakıldığında ise kendi üyeleri ile ilgili çalışmalar yapmak yerine daha çok devlet, millet ve vatan aleyhinde olan marjinal grupların söylem ve eylemlerine katılıp onlara destek oldukları görülmektedir."STK'ların, kendi üyelerinin yanı sıra ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyen yerli-milli, başarılı ve etkin olmaları gerektiğini, bu durumun demokrasimizin de, devletimizin de, milletimizin de, vatanımızın da faydasına olduğunu söyleyen Topçu, "Yasama ve yürütme erkleri demokrasi kalitemizin yükselmesi ve uluslararası her türlü rekabette daha güçlü olmamız için çalışıyor ve örgütlü bir toplum olmanın gereklerini yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımız, 'Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar ve o STK'sı ile yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak' diyerek de STK'larımıza verdiği kıymeti ifade etmişlerdir" dedi."Kalbin gözü yanmazsa, görünmez göze Allah"13 Şubat 2009'da hayatını kaybeden Azerbaycanlı şair ve yazar merhum Bahtiyar Vahapzade'nin vefatının 11. yıldönümü olduğunu hatırlatan Yalçın Topçu, "Merhum Vahapzade Şanlı Azerbaycan'ın yetiştirdiği mümtaz, fikir, düşünce ve dava adamıdır. Ömrü boyunca büyük Türk milletinin dertleriyle dertlenmiş, milletinin esenliği, refahı ve yükselmesini kendine ülkü edinmiştir. 'Kalbin gözü yanmazsa, görünmez göze Allah' diyen, inanç abidesi, Türk dünyasının büyük şairi, merhum Bahtiyar Vahapzade'yi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.Bir basın mensubunun KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian'a yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarını sorması üzerine konuşan Topçu, Akıncı'nın Türkiye karşıtı sözlerinin karşılık görmeyeceğini belirterek şunları söyledi:"KKTC'nin geleceği ile ilgili hayati meselede, marjinal örgütlerin ve tarihi düşmanların değirmenine su taşıyan, Türkiye karşıtı sözler meşru görülmedi. Vatan söz konusu olduğunda Türk'ün sabrını sınamaya kalkanlar hüsrana uğramıştır. Kıbrıs büyük Türk milletinin milli davasıdır. Bu türden istisna kaideyi bozmaz."TDMMB Meslek Komisyon Başkanı Murat Saraçyakupoğlu ise, "Meslekte Birlik Platformu olarak Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı 24 oda ve 579 bini aşkın Meslek Mensubunun bağlı olduğu Odaların 1954 yılından kalma kanunu ile yönetilemediği, bu sebepten dolayı uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için gerekli yapısal düzenlemelerin yapılması konusunda Sayın Bakanımız Yalçın Topçu'yu bilgilendirdik. Kendilerini ziyaret etmiş olmaktan ve heyetimizi makamında kabulünden dolayı şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA