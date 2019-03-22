Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türk Dünyası Nazarbayev'in Engin Tecrübesine İhtiyaç Duyacaktır"

Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu
, "Türk dünyası, Kazakistan
ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev'in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Ankara
Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ortaklığında Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen Nevruz Bayramı
resepsiyonuna katıldı. Topçu, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in Salı günü istifa etmesinin ardından görevini Kassym-Jomart Tokayev'e devretmesine değinerek, "Kazakistan'ın Bilge Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev'in görevini bırakmak hususunda almış olduğu bu tarihi kararda kendilerinin yüksek devlet ve siyaset tecrübesi yanında, derin feraset ile irfanının uygun gördüğü bir gereklilik olduğu inancındayım. Türk dünyası, Kazakistan ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev'in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır." diye konuştu.
İstifa kararını saygı, minnet ve hüzünle karşıladığını belirten Topçu, dünyanın onun barış için yaptıklarını Türk dünyasının ise "Aksakal" olarak yaptıklarını ve daha da yapacaklarını minnetle ve şükranla andıklarını söyleyerek, "Rabbim ona sağlıklı uzun bir ömür versin, onu Kazakistan'ın ve Türk dünyasının başından eksik etmesin. Mağcan Cumabay atamızın ifadesiyle Aksakalımızı 'uzaktaki kardeşleri' olan Türk halkı olarak, saygı, sevgi, minnet ve şükran duygularımızla selamlıyoruz. Çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Kassym-Jomart Tokayev'e bu kutlu görevinde başarılar diliyor, kendilerine, Kazakistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye
bugüne kadar olduğu gibi Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecektir." ifadelerini kaydetti.
Topçu, Nevruz'un yenilenmeyi ve yeniden dirilişi temsil ettiğini vurgulayarak, "Nevruz'un Balkanlar'dan Türkistan'a, Kafkaslar'dan Ortadoğu'ya, Galiçya
'dan Afrika
'ya insanlık tarihinde derin izler bırakmış, görkemli medeniyetler kurmuş, 'yedi devlet-bir millet' olan Türksoyluların dirilişi, birliği ve dirliğine vesile olsun. Nevruz bayramımız kutlu olsun." şeklinde konuştu.
Ülkemizde Nevruz'un bölücü emeller güdenler tarafından istismar edildiğini hatırlatan Topçu, Nevruz gibi Türk'ün birliğini ve yenilenmeyi temsil eden bir bayramı acının, yıkımın, kanlı emel ve eylemlerin zemini olarak gören sefil bir güruhun mensubu olanların aziz milletimizin birlikte ve kardeşçe yaşama iradesi ve şuuru karşısında rezil ve zelil olduklarını söyledi.
Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Abzal Saparbekulı, bu yıl Nevruz'un Kazakistan'a büyük yenilik ve gelişmelerle geldiğini belirterek "19 Mart 2019 saat 19.19'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yüksek görevinden istifa ettiğine dair kararnameyi imzaladı. Kurucu Devlet Başkanımız'ın en büyük özelliklerinden biri stratejik vizyon ve planlamaya verdiği önem olmuştur. Bağımsız Kazak Devleti'nin beka, istikrar ve kalkınması için aldığı son karar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bizler ise, sadece Kazakistan değil, tüm Türk dünyası olarak; Aksakalımız, Türk dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev'in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
TÜRKSOY'un Nevruz kutlamalarına Ankara'nın ardından Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de devam edeceğini belirten TÜRKSOY Genel Sekreter
Yardımcısı Purtaş, Belçika'da bulunan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan
ve Kırgızistan
Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenleyeceği Nevruz konserinde TÜRKSOY olarak yine Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılarla yer alacaklarını belirtti.
Düzenlenen programa TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin
, AK Parti
Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş
, Türkmenistan
Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, Rusya
Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus
Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Sri Lanka
Ankara Büyükelçisi Amza Pakeer Mohideen, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş
, Türk dünyasından ünlü dans ve ses sanatçıları ile davetliler katıldı. - ANKARA
Kazakistan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Kaynak: İHA