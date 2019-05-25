Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Ekonomik Terörle Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahmetli Muhsin Yazıcığlu'nun partisinin Beypazarı ilçe teşkilatı kurucu başkanı Yusuf Ayan'ın düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programı sonrası ilçenin meşhur madensuyu fabrikasını ziyaret eden Topçu burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK TERÖRE KARŞI MÜTEŞEBBİSLERİMİZ VE EMEKÇİLERİMİZLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

Ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Topçu "ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri ile güvenlik güçlerimiz mücadele ederken, ekonomik teröre karşı da İşadamlarımızla, müteşebbislerimizle ve emekçilerimizle birlikte, devlet-millet el ele mücadele ediyoruz. Bu birliktelik sayesinde bu saldırıların da Allah'ın izniyle üstesinden geliyoruz ve gelmekteyiz" şeklinde konuştu.

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, MİLLETİYLE BİRLİKTE KUTLU YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEK"

"Devletimizin aldığı tedbir ve kararlarla, ülkemizde bu kalitede bir tesise sahip ve istihdam katkı noktasında bu kadar güçlü iş yerlerinin sayısı daha da artacak ve insanımıza daha fazla iş imkânı ve refah sağlanacaktır. Bu işyerinin merhum kurucusu Sayın Mehmet Cemil Ercan'ı rahmetle anıyor 27 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan yönetim kurulu başkanı kardeşim Niyazi Ercan şahsında bütün çalışanları kutluyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kimse engel olamayacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle birlikte kutlu yükselişine devam edecek."

NİYAZİ ERCAN: KATMA DEĞER ÜRETEBİLDİĞİMİZ SÜRECE MİLLETİMİZE FAYDALI OLABİLİRİZ

Beypazarı'nın 3. kuşak deprem bölgesi olduğunu ve maden suyunun da bunun bir nimeti olduğunun altını çizen Beypazarı Maden Suları Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan "işletmemiz adını Beypazarı'ndan almış ve tüm Türkiye'ye mal olmuş ödüllü bir tesistir. Hem markasıyla hem kalitesiyle ekonomiye çok büyük katkı sağlamaktadır. Burada çalışanlarımızın tümü ve aileleriyle birlikte ekonomide ciddi bir kesimi temsil ediyoruz. Amacımız çok daha ileri gidebilmek, yatırımlarımızı daha da geliştirerek daha çok katma değer üretmektir. Çünkü katma değer üretebildiğimiz sürece ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz" dedi.