Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Millet ne derse o olacak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Yalçın Topçu , "Şaibesiz bir seçim sonucu, halkın sandıkta vereceği karar ne olursa olsun herkesin başının üstünde olacaktır. Millet ne derse o olacak" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Yalçın Topçu Ankara 'nın Bala ilçesi Karahamzalı köyünde SDE'nin geleneksel hale getirdiği "Cumartesi kahvaltısı" toplantısına katıldı.Toplantı çıkışı basın mensuplarının İstanbul seçimleri ile ilgili sorularını yanıtlayan Topçu "Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de, Türkiye 'nin düşmanı olan terör örgütlerinin yöneticileri, silahlıları, kalemlileri ve bunlara ilaveten güya komşumuz, güya dost ve müttefikimiz olan ülkelerin medyaları, gazetecileri, yazarları, siyasetçileri ana muhalefet partisinin, 'bu iktidar gitsin, bu Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' anlayışından da istifade ederek siyasi istikrarsızlık için bir fırsat olarak görmekteler" değerlendirmesinde bulundu.Sözlerine "Öncelikle bugün kardeş Azerbaycan 'ın Milli Kurtuluş Günü. Bu vesilesiyle, 'bir millet ikiz kardeş' olduğumuz Azerbaycan halkını yürekten kutluyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük önderi Haydar Aliyev 'i de rahmetle ve saygıyla anıyorum" diye başlayan Topçu şunları ekledi:"Seçim için, yabancı başkentlerin, terör örgütü yandaşlarının siyasi eşbaşkanlarının gösterdiği gayrete ve ilgiye baktığımızda bu seçimin, sadece belediye başkanı seçimi olmanın çok ötesinde anlam ve önem taşıdığını anlıyoruz. Vatandaşlarımız her seçimde yaptığını yapıp, ülkenin siyasi istikrarı, istiklali ve istikbali için 23 Haziran'da sandığa giderek, ya Cumhur İttifakı'nın adayına oy verip birliğe, dirliğe, huzura, devam diyecek; ya da malum çevrelerin ve eşbaşkanların dediğini yapıp sözde 'demokrasi güçleri' adayına oy verip, 25 sene önceki çöp dağlarına, çamura, su kesintilerine; kokusu İSKİ'den, ihaneti İSPARK'tan çıkması beklenen işlere, birliğimizi, dirliğimizi istemeyen kesimlere farkında olmadan yol verecek. Ben tercihin Cumhur İttifakı'ndan yana olacağı kanaatindeyim.""Millet ne derse o olacak"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'başımız gözümüz üstüne' deriz, onu kabulleniriz olay bu kadar basit" sözlerini hatırlatarak, "Şaibesiz bir seçim sonucu, halkın sandıkta vereceği karar ne olursa olsun herkesin başının üstünde olacaktır. Millet ne derse o olacak. Bizim sözlerimiz, seçime kadar demokrasinin verdiği hak çerçevesinde bu konudaki görüşlerimizi ifade etme babındandır" diye konuştu.Programa Topçu'nun yanı sıra Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Pakistan Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Bala İlçe Jandarma Komutanı Sümer Emin, SDE Başkan Yardımcıları Alper Tan ve Sinan Kavukçu, SDE Ekonomi ve Finans Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar , SDE Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Koordinatörü Doç. Dr. Erkin Ekrem, SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü E. Kd. Alb. Mithat Işık, SDE İç Politika ve Hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Tevfik Erdem, SDE Medya ve Sivil Toplum Koordinatörü Bülent Erandaç, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik , TİKA Eski Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu , Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bedrettin Özmen, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, SDAV Başkanı Selahattin Yener, SDE Başkanlık Asistanı Ebrar Özel, SDAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bahaddin Durmaz, SDE Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika uzmanı Dr. Hatice Çelik katıldı. - ANKARA