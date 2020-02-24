Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın lehine sonuçlanan derbi sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı.

"YÜK OLMAYI BIRAKIN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen galibiyetinin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden, "Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenrebahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın" ifadeleriyle Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı.

BİR İSTİFA ÇAĞRISI DA YİĞİT BULUT'TAN

Galatasaray'ın Kadıköy'de yıllar sonra kazandığı maçın ardından bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi. Bulut, "Hayatımda profesyonel futbola inanmadım, takım tutmadım...Bu akşam yaşananlar, futbolu oynatamayan bir başkanın sonuydu... Bu gece, haftalardır taraftarını devlete karşı kışkırtan bu şahsın tribünden kendi taraftarlarının üstüne atlaması ile bitti! Çok üzücü!!" ifadelerini kullandı.

"DEVLET İLE DÜELLO YAPMASINA İZİN VERMEYİN"

Bulut ikinci paylaşımında ise "Bütün taraftarlara, hangi takımı tutarlarsa tutsunlar bir çağrım var; Camialarımızı hiç kimsenin siyasi hırslarına, hiç bir ailenin devlet ile düello yapmasına alet etmeyelim!! Hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir aile, bu ülkenin saf ve temiz vatandaşlarını kendine alet edemez" diye yazdı.