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Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden Ali Koç'u istifaya çağırdı. Uçum, Ali Koç yönetimi için "Yük olmayın" ifadelerini kullanırken; Bulut, "Bu gün yaşananlar bir başkanın sonuydu" diye konuştu.

24.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:51

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın lehine sonuçlanan derbi sonrası, Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı.

"YÜK OLMAYI BIRAKIN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen galibiyetinin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden, "Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenrebahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın" ifadeleriyle Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı.

BİR İSTİFA ÇAĞRISI DA YİĞİT BULUT'TAN

Galatasaray'ın Kadıköy'de yıllar sonra kazandığı maçın ardından bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi. Bulut, "Hayatımda profesyonel futbola inanmadım, takım tutmadım...Bu akşam yaşananlar, futbolu oynatamayan bir başkanın sonuydu... Bu gece, haftalardır taraftarını devlete karşı kışkırtan bu şahsın tribünden kendi taraftarlarının üstüne atlaması ile bitti! Çok üzücü!!" ifadelerini kullandı.

"DEVLET İLE DÜELLO YAPMASINA İZİN VERMEYİN"

Bulut ikinci paylaşımında ise "Bütün taraftarlara, hangi takımı tutarlarsa tutsunlar bir çağrım var; Camialarımızı hiç kimsenin siyasi hırslarına, hiç bir ailenin devlet ile düello yapmasına alet etmeyelim!! Hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir aile, bu ülkenin saf ve temiz vatandaşlarını kendine alet edemez" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Cumhurbaşkanı, Mehmet Uçum, Yiğit Bulut, Ali Koç, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (10)
G.S´LI GERCEK GAZI:fenerbahce her maci kazanacak diye bir sartmi var yener yenilir dogal degilmi ali koc´mu sahada Türk futbolu zaten bitmis alt kademelerden yetistirme yerine son kullanma tarihi dolmus yabanci futbolculari milyonlar vererek getiriyoruz sonuc ortada siyaset politika iftira para mafia futbola girdiginde zaten olay spordan cikmistir ali koc yandas olsaydi yine tenkit ederlermiydi merak ediyorum?
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CEMAL:top yuvarlaktır, yenerde yenilirde her şeye maydanos olmayın
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DELİ ADAM:oncelikle spora siyaseti karistirmayin memleketi bitirdiniz somdide futbolumu bitireckesiniz. . Sonuna kadar Fenerbahce
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HÜSNÜ:Spora siyaseti fenev karıştırdı. Şimdi bedelini ödüyorlar. . .
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1 8
SİVRİ:istifaya çağıran adamlarda bir kuruş anlıyormu acaba futboldan ali koç mu çıkıp oynayacak anlamadım ben başkan la ne alakası var her dediğinizi aldı ayıp be futbolcu oynamıyorsa ersun saçmalıyorsa başkanın suçu ne
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GENÇAĞA:şimdi anlaşıldı''''yiğit bulut maç sonunda, hiçbir camia devletle mücadele edemez''''fenerin niçin yenildiği!!!
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MUCİZE:Daha 4 hafta öncesine kadar şampiyonluğun en büyük adayı Fener di. TrabZAN ı iteleyecem diye yapılanlar, a spor gibi satılık 3 kuruşluk kanallar, sadece fenere uygulanan kuralların bu takımın kötü olmasında hiç katkısı yokmu? Aslında olan TÜRK MİLLETİ ne olmaması gereken herşeyi NORMALLEŞTİRDİLER. Artık millet haklı-haksız ayıramaz oldu buda demekki bu iğrenç emperyalist siyasetin girdiği her yer çöküyor. Güvey destekli trabzan ile kulis destekli haramsaray bu ligde herzaman kazanır.
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14 4
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FB''Lİ:işinle ilgilen yiğit bulut. göbeğini şişirmeye devam et sen. ali koç''u da sakın ağzına (kalemine) alma ;)
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9 1
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AKIN:Yiğit bey de fb. li. Jöleli fb Li. . .
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0 2
KISA KES:HERKES İŞİNE BAKMALI BU DÖVİZ KURUNA YORUM YAPALIM DAHA İSABETLİ OLUR
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