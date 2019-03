Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Projelerinden Övgüyle Bahsetti

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin tarafından hazırlanan Medeniyet Şehri başta olmak üzere, toplu konut projeleri, ulaşım ve su projesinden övgüyle bahsetti.Erdoğan: Antep'ten şanına ününe yakışır bir rekor bekliyorumBelediye başkan adaylarının tanıtıldığı mitingde kapalı havaya rağmen miting alanının dolduran Gazianteplilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi, her zaman Gazianteplilere destek vereceğini söyledi.Gaziantep'ten övgüyle bahseden Erdoğan, "Baş eğdiren ama baş eğmeyen Antep. Hiçbir cephede bozguna uğramayan Antep. Şehrini savunurken verdiği 6 bin 317 evladını bir gül bahçesine ekercesine toprağa veren Antep. Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve daha nice yiğitlerin bayraklaştığı, adına kurban olduğum Gaziantep. Gönlü gönlümüze eş, sevdası, sevdamıza eş. Rüyası rüyamıza eş Antep. Anaların ağıtlarıyla, aşıkların türküleriyle yüreğimizi titrettiği Antep. Toprağının bereketi, fabrikaların üretimiyle, insanının çalışkanlığıyla örnek olan Gaziantep. Ülkemizin dört bir yanından gelenlere işiyle, aşıyla yepyeni bir hayat kapısı açan Antep. Hemen yanı başında, Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire yıllarda ensarlık yapan kadirşinas Antep. Emeğin, üretimin helal kazancın kardeşliğin şehri Gaziantep. Son bir yılda dördüncü defa geliyorum. Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu. Bu defa Antep'ten şanına ününe yakışır bir rekor bekliyorum" dedi.Şehri tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırlıyoruz"Biz Antep'i sadece aşkla sevmekle kalmadık. Şehri tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala da hazırlıyoruz" diyen Erdoğan, "Son 17 yılda Gaziantep'e 35 milyar yatırım yaptık. Eğitimde 3 milyarlık kaynakla 10 bin 830 adet derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize, ikinci devlet üniversitesini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Bölgenin merkezi bir üniversite olacak. Sadece ulusal değil, uluslararası bazda bir eğitim öğretim verecek bir üniversite. Yükseköğretim öğrencileri için 9 bin 440 kişilik yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde iki tane Gaziantep'te, bir tane Nizip'te olmak üzere 2 bin 250 kişilik yeni yurt binaları açacağız. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat yaptık. İslahiye ve Nizip Gençlik Merkezlerini, Şehitkamil Sporcu Yetiştirme Merkezlerini kurduk. Eski stadın yerine millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi ve içinde büyükçe bir millet kıraathanesi olacak. Ayrıca içinde çocuk kütüphanesi ve yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve spor tesisinin olduğu Hasan Celal Güzel Millet Bahçesini kurduk" ifadelerini kullandı.Alleben deresi, eski günlerine dönecekAlleben deresinin eski günlerine döneceğini belirten Erdoğan, "Gaziantep'in hafızası olan Alleben Deresini, eski günlerine kazandırmak için rehabilite edip çevresine de şehrin kültürüne ve dokusuna uygun bir düzenleme yapacağız. Şahinbey'in şehit edildiği ve adına anıtın bulunduğu yere Milli Mücadele Tabiat Merkezi kuruyoruz. Özellikle bu parkta genç kuşaklara Gaziantep Kurtuluşundaki bütün olaylar anlatılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, şehitlerimizin ailelerini, engelli vatandaşlarımızı, yaklaşık 4 milyar kaynakla destekledik. Sağlıkta şehrimize son 17 yılda bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 adet tesis kazandırdık. Önümüzdeki yılda hizmete sunacağımız 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Ayrıca 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve 400 yataklı Nizip Hastanesi projesi tamamlanıyor. 25 Aralık Devlet Hastanesini 300 yataklı bir ek binayla büyütüyoruz. Gaziantep'te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdik. Katı atık düzenli depolama tesislerini hizmet verdiği nüfus sayısını 800 binden 2 milyona çıkardık. 2 milyon kişiye hizmet verecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediyoruz, seneye bitiriyoruz. Hem Metro standartlarıyla şehir içi ulaşıma katkı sunacak Gaziray'ın yapımı sürüyor, yükünü belediyemizden alacağız önümüzdeki seneye tamamlanacak. Gar, Düztepe, Şehir hastanesi güzergahında inşaat edilecek sürücüsüz metro projesine yönelik sondaj çalışmaları devam ediyor seneye inşaatı başlayacak. Gaziantep'te 500 hektarlık alanda kara limanı işlevi görecek, raylı sistem ve otoyol bağlantılı bir Lojistik Köy kuruluyor planlaması bitti seneye inşası başlayacak. Boyacı Cami'den Zincirli Bedesten'e Tütün Hanı'na kadar 49 eserin restorasyonunu yaptık. Merkezdeki Kanalıcı Cami'nin ve Ökkeşiye Türbesinin restorasyonunu yapıyoruz. Gaziantep 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor mu? Belediye başkan adaylarımızı sizlere onlara da Gaziantep'i emanet ediyorum" şeklinde konuştu.Medeniyet şehri müjdesiGaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekarelik bir askeri alan olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "Tugay'daki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Dülükbaba ve Erikçe'ye komşu bu ekolojik alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın 5 milyon metrekarelik alanını gül bahçeleriyle ıhlamurlarla, çınarlarla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmını da Antep'in tarihine kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun kıymık taşıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle inşa edilecek bir Medeniyet Şehri kuracağız. Buradaki binaların hepsi Antep evi tarzıyla yapılacak. Böylece şehrin adeta çehresini değiştirecek bir projeyi Gaziantep'e kazandıracağız" diye konuştu.Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ regülatörünü ve içme suyu isale hattını inşaatının devam ettiğini aktaran Erdoğan, maliyeti 1.2 milyar olan Düzbağ projesiyle şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir toplu konut projesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Geneyik ve Bayramlı'da yeni yaşam merkezleri kurulacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alandakilerden 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı desteklemelerini istedi.Şahin: Yerel kalkınma Ak Partinin işidirGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Cumhurbaşkanının liderliğinde 90'lı yıllarda yerel kalkınmanın İstanbul'da başladığını hatırlatarak, "2004 yılında da Gaziantep'te başlattık. 'Kalkınma yerelde başlar' dedik. 'Yerel kalkınma AK Parti'nin işidir' dedik. 'İşimiz gücümüz hizmet' dedik. 'Daima hizmet daima millet durmak yok yola devam' dedik. Şimdi de 'önce millet önce memleket' diyoruz. 'Memleket işi gönül işi' diyoruz. Bu gazi torunları, 100 yıl önce vatan için, al yıldızlı bayrak için, ezan için nasıl sağlam durduysa, 'zillet ittifakına karşı ümmet ittifakı' diyor. Biz sırtımızı terör örgütlerine dayamadık. Hakka inandık Şahinbey'in Şehitkamil'in torunlarına inandık. Bu yüzden 'iman varsa imkan vardır' diyoruz. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyoruz, Sizlerin büyük desteğiyle 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Dibimizde büyük bir savaş. Ensar ruhuyla bu şehir vicdanlı, iyi, erdemli insanların şehri olduğunu bütün Dünya'ya ispatladı. Bu duruş bir 'Gaziantep Modeli' oluşturdu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Dünya'ya örnek olduk" dedi.Cumhurbaşkanı gazi şehir için "kendi kendine yeten şehir" diyorCumhurbaşkanın Gaziantep'in 'Kendi kendine yeten şehir', 'üreten şehir' dediğini belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımız buraya gelirken her zaman, 'Kendi kendine yeten şehir', 'üreten şehir' diyor 'Demokratik açılımı açan, çözüm sürecini çözen şehir' diyor. Neden bunu diyor? Çünkü Türküyle, Kürdü'yle, Alevisi, Sunnisi ile bir sevgi modeli oluşturduk. Kardeşlik modeli, Gaziantep modeli bu. Önümüzde koca bir savaş, gözyaşı var. Ama biz Türkiye'nin en büyük konut projesini başlattık. '50 bin konut' dedik. O güzel şairin dediği gibi 'memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun' bunu gerçekleştirmek için buradayız. Dağları deldik, eski Türkiye'de bunu yapmak mümkün değildi. 130 kilometreden dağları dele dele Düzbağ'ın memba suyunu Gaziantep'e akıttık. Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi. Melen'i, yapan kim? Tabi ki de Recep Tayyip Erdoğan. Eski Türkiye'de onlarca yıl sürerdi bu. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep aşkıyla 2 yılda yaptık. 31 Mart'ta bebek katilleri ile iş birliği yapanlara ders vereceğiz. Gayret bizden zafer Allah'tan olacaktır" diye konuştu.Müzeye hayran kaldıMitingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatacak olan 25 Aralık Panorama Müzesini gezdi. Başkan Şahin, Erdoğan'a müze hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Panorama 1453 Müzesinden sonra yapılan Türkiye'nin en prestijli müzesi özelliğini taşıyan 25 Aralık Panorama Müzesi'ne hayran kaldı. - GAZİANTEP