Cumhurbaşkanı Danışmanı Topçu: Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, "Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Caminin ibadete açılışı nedeniyle İstanbul'a gelen Topçu, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Ayasofya'nın tekrardan cami olması ile ilgili duygularını basın ile paylaşan Topçu şu ifadelere yer verdi: " Danıştay'ın kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteği ve Cumhurbaşkanımızın tarihe geçen yüksek iradeleri ile egemen bir devlet olarak Türk-İslam Alemine, bir hakkın ve hukukun teslimini yapıp tarihi bir gün yaşattık. Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti. Rabbim nasip etti, bizzat şahit olup, yaşama bahtiyarlığına eriştik. Ayasofya-i Kebir Camii hakkını ve hukukunu iade almış, artık hak yerini bulmuştur. Bu 'kutlu açılış' ile bir hakkın ve hukukun iadesine vesile olan Cumhurbaşkanımıza, destekleri ve katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, duaları ve gözyaşları ile bu günleri hasretle bekleyenlere selamlarımı sunuyor, Rabbime hamd ediyorum". - ANKARA