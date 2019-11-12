Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine atanan Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çeşitli atamalar gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR?

Çeşitli bakanlıklarda yapılan atamaların ardından Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu getirildi. Karaoğlu; 2011 – 2014 yılları arasında özel Londra Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme almıştır.

YAPILAN DİĞER ATAMALAR

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Av. Ünsal Toker, İsmail Kurul, Hayrettin Kurt ve Hakan Öztatar getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevine İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay'ın ataması yapıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı bağlamında Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan'ın atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi. Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alındı ve yerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına Vedat Çakıroğlu getirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Volkan Mutlu Coşkun'un getirildi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevlerinden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığınca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli görevlerinden alındı.