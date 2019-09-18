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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

18.09.2019 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz görevimizi yerine getirdik"
-"İsteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk. Şimdi birileri şunu diyor 'yükseköğrenime girecek de ne olacak diyorlar?' Çok şey olacak"
-"Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz"
"Önümüzdeki dönemde rektör atamalarımızın kriterlerini çok daha yükseğe çıkartacağımızı ve adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğimizi de belirtmek istiyorum"
-"1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz görevimizi yerine getirdik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA

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