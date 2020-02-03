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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'ten 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor" dedi.

03.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'deki göç dalgası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün altından kalkılamaz bir duruma geldi. Öyle ki, rejimin maalesef 'nın da görmezliği ile yapmış olduğu saldırılar neticesinde, insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Ve çoluk, çocuk yaşlı hep birlikte alabildikleri ne varsa onlarla birlikte sınırlarımıza geliyor" dedi.

"BU 1 MİLYON İNSANI NEREYE YERLEŞTİRECEĞİZ?"

Türkiye'de şu anda 4 milyona yakın Suriyelinin olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların 3,5 milyonu tamamen sınır bölgelerindeydi. Diğerleri yine çok farklı bölgelerden. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz, çadır kentlerde misafir ettik. Yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladı. Onları artık konteyner kentlerden çıkartarak evlere yerleştirmiş bulunuyoruz. Ama bu 1 milyon insanı nereye yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BUNLARI KABULLENMEKTE ZORLANIYORUZ"

"Biliyorsunuz Elazığ'da deprem oldu. 41 kişi yaşamını yitirdi. 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Tüm bunlara yönelik yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Karşı tedbirler alma durumunda kaldık. Biz şimdi 'Bunları Suriye'de nasıl iskan ederiz?' Bunun çalışmasını yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, İdlib, Politika, Güncel


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