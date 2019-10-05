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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

05.10.2019 11:21
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)
Erdoğan: "Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor."
Erdoğan: "Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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