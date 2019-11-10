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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" deyip, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını duyurdu.

10.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN GÜÇLÜ DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada #11milyonfidan'ı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

11 KASIM "MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurmuştu. Erdoğan, yayımladığı genelgede "81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 KasımCumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Twitter, Politika, Güncel


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