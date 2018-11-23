Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bursa
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir
, Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya
, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik
, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mersin Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu
, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin
ve Kadir Has Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem
Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı. Söz
konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Rektör,Recep Tayyip Erdoğan