Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut
, Aksaray Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin
, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
, Amasya Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz
, Düzce Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, Hitit Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
, Karabük
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat
, Kastamonu Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya
ve Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ
atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.
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Kaynak: AA