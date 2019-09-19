Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

"15 YIL ÖNCE BUGÜN"

Cumhrbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından"tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.