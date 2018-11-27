27 Kasım 2018, 16:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladıAnkara - Mehmet Özhaseki İzmir - Nihat Zeybekci Çanakkale - Ayhan Gider Eskişehir - Burhan Sakallı Sakarya - Ekrem Yüce Bingöl - Erdal Arıkan Tokat - Eyüp Eroğlu Muş - Feyat Asya Çorum - Halil İbrahim Aşgın Sivas - Hilmi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Ankara - Mehmet Özhaseki
İzmir - Nihat Zeybekci
Çanakkale - Ayhan Gider
Eskişehir - Burhan Sakallı
Sakarya - Ekrem Yüce
Bingöl - Erdal Arıkan
Tokat - Eyüp Eroğlu
Muş - Feyat Asya
Çorum - Halil İbrahim Aşgın
Sivas - Hilmi Bilgin
Çankırı - Hüseyin Boz
Hatay - İbrahim Güler
Uşak - Mehmet Çakın
Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Konya - Uğur İbrahim Altay
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Karaman - Mahmut Sami Şahin
27 Kasım 2018 Salı 16:22