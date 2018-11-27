Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı<br><br>Ankara - Mehmet Özhaseki</br>İzmir - Nihat Zeybekci</br>Çanakkale - Ayhan Gider</br>Eskişehir - Burhan Sakallı</br>Sakarya - Ekrem Yüce</br>Bingöl - Erdal Arıkan </br>Tokat - Eyüp Eroğlu</br>Muş - Feyat Asya</br>Çorum - Halil İbrahim Aşgın</br>Sivas - Hilmi Bilgin</br>Çankırı - Hüseyin Boz</br>Hatay - İbrahim Güler</br>Uşak - Mehmet Çakın</br>Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek </br>Trabzon - Murat Zorluoğlu</br>Konya - Uğur İbrahim Altay</br>Balıkesir - Yücel Yılmaz</br>Karaman - Mahmut Sami Şahin