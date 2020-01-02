Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 bini aşkın Suriyelinin Türkiye'ye doğru yol aldığını söyledi. İdlib'den gelen göç dalgasını engellemeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil zor, karşınızda insan var." dedi.Türkiye'nin 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon mülteciye kapılarını açtığını belirten Erdoğan, "Batının yaptığı gibi dikenli teller ve bariyerler oluşturamayız, aynı şeyler bizim de başımıza gelebilir. O yüzden en adil şekilde davranmak zorundayız" ifadelerini kullandı.