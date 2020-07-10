Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."