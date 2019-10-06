Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yapmıştı. Böylelikle AK Parti'nin 29. Kızılcahamam kampı sona ermişti.

KAPANIŞ KONUŞMASI SONRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da gerçekleşen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter'den "AK Parti, Milletin kurduğu partidir. Milletin partisidir. Milletin hizmetkârıdır. İnşallah gelecekte de bu vasfıyla Milletin gönlündeki yerini koruyacaktır." notuyla 10 maddelik bir sonuç bildirgesi paylaştı.