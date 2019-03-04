Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuştu. Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız." dedi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"2,5 MİLYONU MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM"

"Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti, tükendi. Bay Kemal bak ben sana resmi rakamlarla konuşuyorum, sen yalanla konuşuyorsun, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığı iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçik ile alakası yok. Bay Kemal, benim Mehmedimi, ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor.

"31 MART'A KADAR DÜZENE GİRMEZSE, 81 İLDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Şimdi ne diyor? Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar; senin gibi, müfteriler senin gibi... İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız."