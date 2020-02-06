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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kaiser, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi.

06.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek
Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA) Başkanı Kaiser, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek Recep Tayyip Erdoğan'ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi.
NA'daki oturumda konuşan Kaiser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.
Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.
Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan'ın yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de Pakistanlı parlamenterlere hitap etmişti.

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Kaynak: AA

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