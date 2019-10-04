AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, AK Parti MYK toplantısında cumhurbaşkanı seçilme şartında yüzde 50+1'in milleti yoracağını belirterek, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" şeklinde açıklama yapınca kulislerde 40+1 tartışmaları başladı.

Çelik'in bu açıklamaları sonrası muhalefet, "Bu söylemden AK Parti'nin oyunun yüzde 40'lara gerilediğini anlıyoruz" yorumunda bulundu. Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir" demişti.

ERDOĞAN: BU PARTİMİZİN DÜŞÜNCESİ DEĞİLDİR

Edinilen bilgiye göre önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik'in 40 artı 1 önerisiyle ilgili Meclis resepsiyonunda yaptığı açıklamanın yanlış yere çekildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu Faruk Bey'in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar" ifadesini kullandı.

AK Parti MYK toplantısından bir kare

ERDOĞAN, TEŞKİLATLARA 40+1'İ TARTIŞMAMA TALİMATI VERDİ

Erdoğan toplantıda ayrıca bu konunun tartışılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan, muhalefetin bu öneriyi getirmesi durumunda da parti olarak görüşün net olacağını ifade etti. Toplantıda AK Parti'nin 40 artı 1 çalışmasının olmadığı da vurgulandı.

"MİLLET BUNA KARAR VERDİ"

Toplantıda parti kurmayları, "16 Nisan 2017'de yüzde 50 artı 1'i kabul ettik. 2018 seçimleri oldu Cumhurbaşkanımız bu sisteme göre milletten oy aldı. 31 Mart seçimlerine baktığımızda sistemi onaylamış oldu. Halk yerel yönetimlerde takdirini yaptı ama toplamda bakıldığında da üçüncü kez sistemi onayladı. Yüzde 50 artı 1 konusunda partimiz nettir. Millet buna karar verdi" görüşünü dile getirdi.