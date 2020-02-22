Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İzmir'de İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile İdlib için buluşacağız" dedi.

22.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konusunu görüşmek üzere 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacaklarını açıkladı. Dün Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'e, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini söylediği belirtildi.

"18 YILDIZ AZİMLE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'nin ziyaretinde halka seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"18 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. Yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine göre ayrım yapmadık. Bundan 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.

"KARARLAR ALIRKEN KİMSEDEN İCAZET ALMIYORUZ"

İnsansız hava aracı için Amerika'ya bize insansız hava aracı verin dediğimizde 'Kongre'den geçiremedik' dediler. Savunma sanayiinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz, şimdi biz tankımızı zırhlı araçlarımızı üretiyoruz. Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadele ederken de kimseden icazet almıyoruz.

"İDLİB'DE DE BARIŞI TESİS EDECEĞİZ"

Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz. İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim.

5 MART'TA 4'LÜ İDLİB ZİRVESİ YAPILACAK

Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız."

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı

Vladimir Putin, Angela Merkel, İdlib, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 20:18:31