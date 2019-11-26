Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

26.11.2019 02:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 02:46Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:16 NATO'DAN EMEKLİ DOKTOR İZMİR'DE ÖLÜ BULUNDU
04:08 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında...
04:07 Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi yapıldı - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı (2)
03:40 Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi yapıldı - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı (1)
03:32 Arjantin'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
00:57 Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
00:39 Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı
00:08 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
26.11.2019 04:18:50