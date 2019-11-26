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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.

26.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:00Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.Muhammet (Mücahit Dereli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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