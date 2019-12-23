Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı. 50 milyonuncu yolcu olan olan Kerem Kobanbay ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan plaket verdi.

BEDAVA BİLET VERİLDİ

Ailesi ile birlikte New York'a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı'nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı'nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı.İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcusu olan Kobanbay ailesi, 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

ERDOĞAN KÜÇÜK KIZIN ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi şanslı aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay'ın küçük kızı Bade Kobanbay'ın elini öptü.