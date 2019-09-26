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Cumhurbaşkanı erdoğan: 8 hafif yaralı var (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 8 kişi hafif yaralandı.

26.09.2019 16:03Cumhurbaşkanı erdoğan: 8 hafif yaralı var (1)
İstanbul DHA  - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip  Erdoğan, " 8 kişi hafif yaralandı. Binalarda hafif hasarlar var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Erdoğan depremle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçının artışının devamı mümkün şu an itibariyle artabilir" dedi.
Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi, yanıltmasın. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu hafif yaralanmalar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Ciddi sayılacak bu depreme rağman  yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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-Erdoğan'ın açıklamaları



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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