Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir - Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledirKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde, Türk askerlerine seslenerek, '82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir.

25.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir
, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde, Türk askerlerine seslenerek, '82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir. Katar'ın eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Katarlı kardeşlerimizin huzurunun teminatı oldunuz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Türk-Katar Birleşik Müşterek Komutanlığı'nın bölgeye olan katkısını vurgulayan Erdoğan, 'Varlığınızla Katarlı kardeşlerimizin huzurunun teminatı oldunuz. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız. Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil bütün körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektedir' ifadelerini kullandı.
Türkiye-Katar ilişkilerinin omurgasının askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki işbirliği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 'İmzaladığımız yeni anlaşmalarla iş birliğimizi daha da perçinledik. Askeri, güvenlik, savunma sanayi alanındaki münasebetlerimiz ikili ilişkilerin omurgasını oluşturuyor. Sizler, çok yönlü iş birliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız. Katar'ın eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Katar'daki üssün kapatılmasını talep edenler, Katar'ın kara gün dostumuz olduğunu hala idrak edemeyenlerdir' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir

Katar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kara gün dostu...
19:22 Bakan ersoy, 2 tarihi eseri çin'e iade etti
19:22 Marmaris'te dev dalgalar önünde ilginç anlar
19:19 İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T (2)
19:15 Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:24:24