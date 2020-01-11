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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

11.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:08Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2. kez
Batı Afrika ülkesi 'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.
Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" sonuçlarını açıkladı.
Ebubekir, 2018 yılında da ödülün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildiğini belirterek, "Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Erdoğan, Suriye, Myanmar, Keşmir ve Filistin konularında sesini her zaman yükseltti." dedi.
Ebubekir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuala Lumpur Zirvesi'nde de Müslümanların birlik ve beraberliği için çabaladığını kaydetti.
İkincilik ödülü Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, üçüncülük ödülü Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'a, dördüncülük ödülü de Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a verildi. Sıralamada beşinci ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu.
Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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