01.07.2019 17:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alpay Özalan'ın eski takımının forması hediye edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın bir dönem Japonya'da futbol oynadığı kulübün yöneticileriyle görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan 'ın bir dönem Japonya'da futbol oynadığı kulübün yöneticileriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin kaldığı otele gelen Urawa Red Diamonds Futbol Kulübünün İkinci Başkanı Shuzo Nakamura ve İdari Menajer Daisuke Kitano, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özalan ile bir araya geldi.
Shuzo Nakamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün 53 numaralı formasını hediye etti.
Eski milli futbolcu Alpay Özalan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok anlamlı ve gururlu bir gün yaşadığını ifade etti.
Japonya'da futbol oynadığı dönemde şampiyonluklar yaşadığını ve güzel günlerinin geçtiğini belirten Özalan, yöneticilerin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.
Ziyaret sırasında yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı formayı hediye ettiklerini söyleyen Özalan, "Benim burada başarılı olduğum dönemlerdeki yaşantımızı, takıma olan bağlılığımızı, disiplinimizi, başarı için çok çalıştığımızı çok gururlu bir şekilde anlattılar. Bu da benim için çok mutluluk verici bir olaydı." diye konuştu.
Milli takımın bir oyuncusu olarak Türkiye'yi bu kadar uzak bir yerde iyi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özalan, görüşmedeki sohbete ilişkin, "Ben çok hırslı bir oyuncuydum, o hırsı yakalamak için çok çalışmam gerektiğini ve bunu da buradaki gençlere aktardığımı çok gururlu bir şekilde anlattılar. Bunlar benim için çok mutluluk verici şeylerdi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya ziyaretindeki heyette bulunan Özalan, 2005-2008 yılları arasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds futbol takımında forma giymişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alpay Özalan'ın eski takımının forması hediye edildi
Kaynak: AA
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