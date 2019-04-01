Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti

<p> <a class='keyword' href='/mugla/' title='Muğla'>Muğla</a>'nın <a class='keyword' href='/milas/' title='Milas'>Milas</a> ilçesinde <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'den aday olan, telefonda görüştüğü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'a 'Büyüksün reisim' diye seslenen eski CHP'li <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/baris-saylak/' title='Barış Saylak'>Barış Saylak</a>, seçimi kaybetti.</p><p><strong>MİLAS'TA CHP İPİ GÖĞÜSLEDİ</strong></p><p>İlçede CHP'nin adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/muhammet-tokat/' title='Muhammet Tokat'>Muhammet Tokat</a>, yüzde 51,37'yle birinci oldu. <a class='keyword' href='/tokat/' title='Tokat'>Tokat</a>'ın aldığı oy ise 46 bin 195'ti.</p><p>Saylak ise yüzde 44,90'la ikinci sırada yer aldı. Saylak'ın aldığı toplam oy 40 bin 381'di.</p><p><strong>'BÜYÜKSÜN REİSİM' SÖZÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU</strong></p><p>Saylak'ın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a> ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'Büyüksün reisim' sözleri tepki toplamıştı.</p>