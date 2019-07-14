14.07.2019 16:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çengelköy'de vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Kısıklı'daki köşküne dönerken, Çengelköy'de bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Kısıklı'daki köşküne dönerken, Çengelköy'de bir restorana uğradı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Vahdettin Köşkü'ndek çalışmalarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna giderken Çengelköy'de yeni açılan bir restorana girdi. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak konutuna geçti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

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